Marçal processa Datena por causa de cadeirada e pede R$ 100 mil por danos morais

Após provocações do ex-coach, Datena agrediu Marçal durante debate promovida pela TV Cultura

Na ação, o coordenador jurídico da campanha de Marçal, Paulo Hamilton Siqueira, afirma que houve "constrangimento público", que causou "efeitos devastadores" nas esferas física, moral e psicológica do candidato.

O empresário e ex-coach, candidato a prefeito de São Paulo/SP, Pablo Marçal (PRTB), está processando o apresentador de TV e também candidato José Luiz Datena (PSDB), que o agrediu com uma cadeirada durante debate da TV Cultura, há algumas semanas. Na petição, ele cobra R$ 100 mil por danos morais.

Ainda nos autos, é informado que a agressão causou "lesões físicas graves" em Marçal, citando uma fratura no sexto arco costal e uma lesão no punho direito.

No que diz respeito à grande repercussão do ato, os autos do processo trazem a informação de que isso levou Marçal ao que chamaram de "humilhação pública". A atitude de Datena é definida ainda como "atentado à liberdade de expressão e ao direito de participação democrática, que deve ser garantido a todos os candidatos".

A atitude de Datena aconteceu após o ex-coach resgatar uma denúncia de assédio sexual contra o apresentador. Datena disse que caso já foi esclarecido, mas que perdeu a sogra na época, como consequência da denúncia. Apresentador disse não se arrepender de atitude.