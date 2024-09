Pesquisa para prefeito de Fortaleza hoje, 25; saiba últimos resultados

Nova pesquisa Datafolha com intenções de voto para Fortaleza foi divulgada hoje, quarta, 25. Veja comparação com resultados de outras pesquisas recentes

Em relação aos dados anteriores da pesquisa Futura, Evandro foi o que mais cresceu entre as candidaturas, com oscilação positiva de 12,8 pontos percentuais. Já Wagner e Sarto apresentaram quedas, com oscilações de −9 e −8,5, respectivamente.

Intenções de voto em Fortaleza: pesquisas divulgadas na semana passada

Três pesquisas foram divulgadas na semana passada, entre a segunda, 16, e a quinta, 19. Capitão Wagner figurou na liderança em duas das três.

Na primeira, do Instituto Paraná Pesquisas, o candidato do União Brasil ficou em primeiro lugar, com 24% das intenções de voto, mas empatado tecnicamente com André Fernandes (22,1%). Evandro Leitão e José Sarto apareceram com 19,4% e 16,8% das intenções, respectivamente.