Simulações de 2º turno têm empate entre André e Evandro e mudanças nos demais cenários

Fortaleza tem nove candidatos a prefeito nas eleições de 2024 Crédito: Montagem/O POVO

A pesquisa Datafolha para prefeito de Fortaleza, divulgada nesta quarta-feira, 25, realizou seis simulações de segundo turno, envolvendo os quatro candidatos mais bem posicionados na pesquisa anterior. Pela primeira vez, há simulação de segundo turno do Datafolha entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT). O cenário apresentado é de empate. A pesquisa foi contratada pelo O POVO. Veja as simulações: André Fernandes x Evandro Leitão André Fernandes (PL): 43%

Evandro Leitão (PT): 43%

Em branco/nulo/nenhum: 11%

Não sabe: 3% André Fernandes x Capitão Wagner André Fernandes (PL): 41% (+4)

Capitão Wagner (União Brasil): 36% (-7)

Em branco/nulo/nenhum: 21% (+3)

Não sabe: 1% (-1) André Fernandes x José Sarto André Fernandes (PL): 44% (-1)

José Sarto (PDT): 42% (=)

Em branco/nulo/nenhum: 13% (+2)

Não sabe: 1% (=) Evandro Leitão x Capitão Wagner Capitão Wagner (União Brasil): 43% (-8)

Evandro Leitão (PT): 41% (+4)

Em branco/nulo/nenhum: 15% (+5)

Não sabe: 1% (-1) Evandro Leitão x José Sarto Evandro Leitão: 43% (+2)

José Sarto: 36% (-2)

Em branco/nulo/nenhum: 20% (+1)

Não sabe: 1% (-1) Capitão Wagner x José Sarto Capitão Wagner (União Brasil): 43% (-9)

José Sarto (PDT): 39% (+3)

Em branco/nulo/nenhum: 16% (+5)

Não sabe: 1% (=) O Datafolha entrevistou 826 eleitores nos dias 23 e 24 de setembro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O índice de confiança aponta a chance de o resultado da pesquisa estar dentro da margem de erro estimada. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A pesquisa foi contratada pelo O POVO e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número CE-06915/2024.

CONFIRA O RESULTADO DA PESQUISA Quando o enfrentamento é entre André Fernandes e Evandro Leitão, os dois candidatos aparecem com 43% das intenções de voto, cada. O embate reúne o candidato de Jair Bolsonaro (PL) e o do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), num reflexo da polarização política nacional. Líderes do PT cearense já afirmaram acreditar, e até torcer, por segundo turno entre os dois.

No cenário de enfrentamento entre Capitão Wagner (União Brasil) e André Fernandes, o Datafolha mostra mudança da tendência anterior, que vinha dando vantagem a Wagner. As intenções de voto em Fernandes nesse cenário subiram 4% e foram a 41%. As de Wagner caíram 7 pontos e estão em 36%. Quando a simulação confronta Fernandes e o prefeito José Sarto (PDT), o candidato do PL tem 44% e o pedetista, 42%, em empate técnico. André teve oscilação negativa de 1 ponto e o atual gestor ficou estável.

Na simulação entre Evandro Leitão e Capitão Wagner, o candidato do União Brasil caiu 8 pontos percentuais e ficou com 43%. O petista subiu 4 pontos e foi a 41%. Evandro reduziu a desvantagem e empatou tecnicamente. Na projeção de um confronto entre Evandro e Sarto, o candidato das máquinas estadual e federal contra o da máquina municipal, o petista oscilou 2 pontos para cima e o pedetista, 2 para baixo. Evandro leva vantagem, com 43% a 36%. Em um eventual embate entre Wagner e Sarto, o prefeito reduziu a diferença e empatou tecnicamente com o candidato do União Brasil. Wagner caiu 9 pontos e ficou com 43%. Sarto teve variação de 3 pontos e chegou a 39%.



Como o Datafolha escolheu quem seria entrevistado? A seleção de quem responderia ao questionário foi feita em duas etapas. Primeiro, foram sorteadas as regiões e os bairros que fizeram parte da amostra. No segundo momento, foram sorteados os pontos de abordagem onde foram feitas as entrevistas. Por fim, os entrevistados foram selecionados aleatoriamente para responder ao questionário, de acordo com cotas de sexo e faixa etária, de acordo com os dados fornecidos por TSE (agosto/2024), IBGE (PNAD 2023 e Censo 2022) e dados primários de outros levantamentos do instituto.

A eleição para prefeito de Fortaleza em 2024 As eleições para prefeito e vice-prefeito dos municípios brasileiros ocorre em 6 de outubro. Se nenhum candidato obtiver 50% dos votos mais 1, haverá segundo turno em Fortaleza, no dia 27 de outubro. Há nove candidatos na disputa: André Fernandes (PL), deputado federal

Capitão Wagner (União Brasil), ex-deputado federal

Chico Malta (PCB), advogado

Eduardo Girão (Novo), senador

Evandro Leitão (PT), deputado estadual

George Lima (Solidariedade), ex-deputado estadual

José Sarto (PDT), prefeito e candidato à reeleição

Técio Nunes (Psol), produtor cultural

Zé Batista (PSTU), operário da construção civil e sindicalista. Cenário da eleição O prefeito Sarto busca a reeleição e a permanência do grupo político que chegou ao poder na Prefeitura em 2013, com o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). Houve ruptura do bloco político em 2022, com PT e PDT em atrito na eleição para governador, na qual Elmano de Freitas foi eleito e Roberto Cláudio ficou na terceira colocação.