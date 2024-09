Em menos de um mês, dois candidatos a prefeito do PL têm vídeos íntimos vazados

Candidatos a prefeito do PL tem vídeos íntimos vazados Crédito: ReproduçãoInstagram Daniel Borges e ReproduçãoInstagram Eric Fantin

“Estive afastado da minha esposa por cerca de um ano, nós estávamos em conflitos no casamento e, durante esse tempo, eu tive contato com quatro mulheres, uma daquelas é a do vídeo. Essa daí recebeu dinheiro para me gravar escondido, dinheiro daqui de Brasnorte, dos corruptos de Brasnorte, isso é crime e ela irá pagar por isso”, afirmou na publicação. O fato levou a sua vice, Tere da Educação (PP), a retirar a sua candidatura. Luciano Papadiuk (PP) assumiu a vaga. O PL estadual também abriu procedimento ético e disciplinar para apurar a conduta de Fantin, com a possibilidade de expulsar o candidato do partido, conforme documento enviado ao presidente da Comissão Provisória do Partido Liberal do munícipio de Brasnorte. A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu um homem em flagrante suspeito de divulgar as imagens íntimas de Fantin.

Já na segunda-feira, 23, Daniel Borges, candidato à Prefeitura do Rio Grande, também teve um vídeo íntimo vazado nas redes sociais. Ele confirmou a veracidade das imagens e afirmou que foi extorquido para retirar a sua candidatura.