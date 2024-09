Girão diz que Evandro está "atraindo" André "como uma arapuca" para o 2º turno

Senador e candidato Eduardo Girão (Novo) participou do evento "Conservadores em Ação" na noite desta terça-feira, 24 Crédito: Taynara Lima/O POVO

Em avaliação sobre o atual cenário das eleições em Fortaleza nessa reta final antes do primeiro turno, o senador e candidato Eduardo Girão (Novo) considerou que Evandro Leitão (PT) deseja disputar um eventual segundo turno com o deputado federal André Fernandes (PL). A fala do candidato foi feita no evento “Conservadores em Ação”, realizado na noite desta terça-feira, 24. Girão ainda afirmou que o petista sabe que seria “fácil” derrotar o candidato do PL em um embate no segundo turno. “O Evandro está atraindo o André Fernandes como uma armadilha, como uma arapuca, você vê a estratégia do Governo. Ele sabe que é fácil derrotar o André Fernandes no segundo turno”, disse. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Eduardo Girão também apontou a possibilidade de ir para o segundo turno e considerou que é o único candidato com chances de vencer um concorrente da esquerda em um possível embate no dia 27 de outubro.

"Como eu tenho a menor rejeição segundo as pesquisas, eu sou o que tem condição de ganhar de um Evandro, de um Sarto, do pessoal da esquerda [...] Eu estou buscando apoio para o segundo turno, eu tenho confiança de que nós vamos para o segundo turno. Quem sabe, ainda no primeiro turno, a gente possa ter apoio de candidatos que estão derretendo nas pesquisas e que podem reforçar. Só eu tenho chance de ganhar dessa turma da esquerda no segundo turno". Ainda analisando a disputa entre os candidatos, principalmente com troca de ataques entre André e Wagner, o senador considerou que "há uma briga generalizada em Fortaleza pelo poder" e destacou que essa não é a hora de "dancinhas" ou ataques entre os concorrentes à direita.