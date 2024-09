Pesquisa Futura Fortaleza: André tem 27,4%, Evandro 23,4%, Wagner 16,8% e Sarto 15,2%

A disputa pela Prefeitura de Fortaleza tem empate técnico duplo entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), segundo a pesquisa do Instituto Futura Inteligência encomendada pelo projeto 100% Cidades e divulgada nesta terça-feira, 24. Fernandes tem 27,4%, seguido por Evandro com 23,7%. Capitão Wagner (União Brasil), aparece em terceiro lugar, com 16,8%. José Sarto (PDT), está em quarto lugar, com 15,2%

Eduardo Girão (Novo) tem 2,7%. Os demais candidatos não somaram 1%. Pela margem de erro, que é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, Fernandes e Evandro estão tecnicamente empatados.



