Real Time Big Data Fortaleza: André e Evandro com 23%; Wagner 20%, Sarto 15%

Pesquisa Real Time Big Data para Prefeitura de Fortaleza mostra triplo empate técnico entre André Fernandes (PL), Evandro Leitão (PT) e Capitão Wagner (UB). Fernandes e Evandro totalizam 23% cada. Wagner tem 20%. Como a margem de erro é de três pontos para mais ou para menos, os três adversários estão empatados tecnicamente na liderança. O prefeito José Sarto (PDT) totaliza 15% das intenções de voto.

A última pesquisa Real Time Big Data para prefeito de Fortaleza foi divulgada em 14 de agosto. Na comparação entre as duas, as curvas mais acentuadas são de Fernandes, com crescimento de oito pontos percentuais, e Wagner, este com declínio de quatro pontos. Evandro oscila dois pontos para cima. Sarto se mantém com 15% das intenções de voto.

Pesquisa estimulada:

André Fernandes (PL): 23% (+8)

Evandro Leitão (PT): 23% (+2)

Capitão Wagner (União Brasil): 20% (-4)

José Sarto (PDT): 15%

Eduardo Girão (Novo): 3%

George Lima (Solidariedade): 1%

Chico Malta (PCB): 1%

Técio Nunes (PSOL): 1%

Zé Batista (PSTU): 1%

Brancos/Nulos: 8%

Não souberam/Não responderam: 4%