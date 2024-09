Paraná Pesquisas: Wagner 24%; André 22,1%, Evandro 19,4% e Sarto 16,8% em Fortaleza

CANDIDATOS André Fernandes (PL), Evandro Leitão (PT), José Sarto (PDT) e Capitão Wagner (União Brasil) Crédito: Aurélio Alves/O POVO / FCO Fontenele/O POVO

O candidato do PCB, Chico Malta, aparece com 0,6%; Técio Nunes (Psol) com 0,3%, Zé Batista (PSTU) 0,3% e George Lima (Solidariedade) com 0,1% completam a lista. 5,9% dos entrevistados não sabe ou não responderam, enquanto 5,6% declararam que não votarão em nenhum dos citados, branco ou nulo. Pesquisa: Se as eleições para Prefeito de Fortaleza fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem o(a) Sr(a) votaria? Evolução das intenções de votos dos postulantes à Prefeitura, nos sete levantamentos da Pesquisa. Clique nas datas anteriores e confira os demais resultados.

Levantamento de setembro/2024

Capitão Wagner (União): 24% (-4,5) André Fernandes (PL): 22,1% (+4,7) Evandro Leitão (PT): 19,4% (+3,5) Sarto (PDT): 16,8% (-2) Eduardo Girão (Novo): 3% (-) Chico Malta (PCB): 0,6% (+0,3) Técio Nunes (Psol): 0,3% (-0,2) Zé Batista (PSTU): 0,3% (-0,2) George Lima (Solidariedade): 0,1% (-0,3) Não sabe/Não responde: 5,9% (-0,9)

Nenhum/branco/nulo: 5,6% (-2,5) A pesquisa abrangeu 800 eleitores, entre os dias 12 e 15 de setembro. Tal amostra representativa do município de Fortaleza atinge um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,5 pontos percentuais para os resultados gerais. O levantamento é uma parceria do instituto com Don7 Media. De acordo com a Resolução-TSE n.º 23.600/2019, essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º CE-01568/2024.

André Fernandes lidera em pesquisa espontânea O questionário ainda contou com uma pesquisa espontânea, na qual não havia opções de nomes de candidatos. Neste recorte, André Fernandes foi citado por 11% das pessoas. Capitão Wagner agora aparece em segundo, com 9,8%. Evandro Leitão pontua em terceiro, com 9,5%, quase a mesma pontuação de José Sarto, 9,3%. Eduardo Girão soma 1%; Chico Malta e Técio Nunes têm 0,1% cada e outros nomes citados não atingem 0,5%. 50,5% não sabem ou não responderam e 8,3% não votaria em nenhum, branco ou nulo. Resultado apresenta uma grande diferença do percentual anterior, da semana passada. No levantamento, Capitão Wagner e Sarto lideravam, sendo seguidos por André Fernandes. Evandro Leitão aparecia apenas em quarto lugar.