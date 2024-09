Faixa de apoio a Evandro Leitão e vereador de Sarto é estendida em casa de popular

Entre as ruas da grande Messejana destaca-se uma casa simples com uma faixa estendida em apoio a Evandro Leitão (PT), candidato a prefeito de Fortaleza, e ao vereador Marcel Colares (PDT), que apoia a candidatura de José Sarto (PDT). Ambos estão em partidos rivais nesta eleição.

Em um vídeo publicado nas redes sociais do ex-vereador é possível visualizar a mesma faixa sendo utilizada durante carreata de Evandro Leitão no bairro Messejana. Ele também participou do ato de campanha junto ao candidato petista e ao ministro da Educação, Camilo Santana (PT). Leonelzinho divide outras publicações entre o apoio ao petista e ao vereador Marcel Colares.

Para um observador menos atento a ação pode parecer nada de mais, no entanto, desde que a aliança histórica no Ceará entre PT e o PDT foi quebrada, — depois do PDT não querer lançar Izolda Cela, agora PSB, como candidata ao governo do Estado em 2022 e sim apostar na candidatura do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) — a relação entre os dois partidos no Ceará ficou fragilizada.