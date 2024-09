Vereadores da base de Sarto dizem ter sido procurados por campanhas de Wagner e Evandro

RC e Ciro em planejamento da campanha de Sarto Crédito: Reprodução Instagram Roberto Cláudio

Tal falta de celeridade tem inclusive, segundo relatos de alguns parlamentares, chamado outros candidatos à Prefeitura para buscar vereadores. A reportagem apurou que tanto Capitão Wagner (União Brasil) como Evandro Leitão (PT) teriam feito movimentações recentes para tentar atrair os integrantes da base de Sarto. Sobretudo após pesquisas divulgadas nos últimos nas quais Sarto teve uma queda de desempenho. Há confiança por parte das candidaturas de Wagner e Evandro de conseguir aglutinar parlamentares da base e enfraquecer a candidatura do prefeito. Um vereador disse ao O POVO que foi procurado por uma das candidaturas. Outro parlamentar conta que colegas de CMFor foram abordados. Wagner teria conversado pessoalmente com vereadores, enquanto Evandro teria enviado interlocutores.

O encontro de Sarto com os vereadores nesta quarta-feira era encarado por alguns como uma tentativa de impedir uma possível debandada dos parlamentares que estão na base. Reunião contou com Tasso, Ciro e RC O prefeito reuniu vereadores da base, tendo o encontro contado com a presença do ex-prefeito Roberto Cláudio e o ex-presidenciável Ciro Gomes, ambos do PDT. O ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) estreou na campanha de Sarto e fez diversos elogios à gestão do prefeito. "Primeiro, porque eu moro aqui, meu filhos moraram aqui, meus netos moram aqui e eu tenho uma obrigação com essa cidade, até pela minha família, até por egoísmo. Eu tenho a obrigação com essa cidade. Sei que dentre todos os candidatos nenhum conhece e trabalhou por Fortaleza (como Sarto)", comentou o Tasso antes de encontro com candidatos do PDT, realizado em hotel na avenida Beira Mar", disse.

O tucano ainda comentou sobre a queda de Sarto nas pesquisas eleitorais e garantiu que ainda há "muito chão pela frente" na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. "Nós (..) nem chegamos na segunda parte do primeiro tempo. Nós estamos no meio de uma campanha agora. Como eu disse, as pessoas estão conhecendo o trabalho melhor com mais profundidade do Sarto"", afirmou. Ele também criticou, de forma indireta, os outros candidatos na disputa e questionou "qual o trabalho, o legado que os outros deixaram" por Fortaleza e nas áreas que atuam.