Evandro e Camilo participam de reunião e convocam vereadores: "Não podemos baixar a guarda"

O candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza Evandro Leitão , a vice Gabriella Aguiar (PSD) e o ministro da Educação Camilo Santana (PT) estiveram na noite desta sexta-feira, 20, em uma reunião com candidatos a vereador. O encontro foi realizado no comitê do petista, no bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, em Fortaleza.

Camilo finalizou o discurso chamando os vereadores para intensificar a campanha e considerou que esse é o momento para “arregaçar as mangas”. Ele entra oficialmente de férias do Ministério da Educação na próxima segunda-feira , 23, e deverá se dedicar à campanha na Capital.

Camilo Santana também analisou os principais candidatos do pleito, criticando a atual gestão do prefeito José Sarto (PDT) e considerado que as outras candidaturas são representadas por “dois bolsonaristas”, se referindo a André Fernandes (PL) e a Capitão Wagner (União Brasil).

“Nós estamos na reta final [...] Por isso que eu estou aqui. Segunda-feira vou estar livre até o dia 6 para a gente arregaçar as mangas e intensificar a campanha aqui em Fortaleza”.

Nessa semana, o prefeito José Sarto também realizou um encontro com os vereadores de sua base. O encontro contou com as presenças de Roberto Cláudio (PDT), Ciro Gomes (PDT) e Tasso Jereissati (PSDB). A reunião se deu num momento em que as pesquisas apontam uma queda nos números do atual prefeito.

Conforme publicado pelo O POVO na última quinta-feira, 19, parte dos vereadores que apoiam o pedetista estariam insatisfeitos com a demora no envio de recursos para as campanhas. Alguns deles relatam que outros candidatos à Prefeitura como Capitão Wagner, pessoalmente, e o próprio Evandro - por meio de interlocutores - teriam realizado movimentações para tentar atrair o apoio desses vereadores que hoje estão com Sarto.