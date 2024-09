Após ser afastado, preso e renunciar à prefeitura, Carlomano concorre a vereador de Pacatuba

Ex-prefeito rompeu com sobrinho prefeito, que era vice dele e agora concorre à reeleição

No sistema, também é possível visualizar R$ 800 de despesas pagas. A consulta ocorreu neste sábado, 21.

De acordo com os dados registrados na Justiça Eleitoral , o candidato não tem bens a declarar e acumula R$ 5 mil em recursos recebidos, sendo R$ 2 mil doação de pessoas físicas e R$ 3 mil recursos próprios.

Denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por superfaturamento na compra de livros da rede pública de ensino, o ex-prefeito de Pacatuba Carlomano Marques (MDB) concorre a vereador nas eleições de 2024 .

"Pela lealdade que tenho ao povo, em especial ao pacatubano, informo que esta decisão foi tomada porque quiseram fazer comigo o que a Erika fez com o tio Paulo", disse Carlomano na época.

O rompimento entre os familiares foi publicizado por Carlomano no último abril. Ele informou, em publicação nas redes sociais, que não existia mais "nenhum laço político-partidário" entre os dois. Ocasião rendeu autocomparação ao tio Paulo , idoso levado morto ao banco por uma sobrinha.

Carlomano assumiu a Prefeitura de Pacatuba em 2016, pelo então PMDB, hoje MDB. Em 2020, foi reeleito pelo mesmo partido. De lá para cá, ele foi afastado da gestão, foi preso , renunciou o comando do Executivo municipal e rompeu com o sobrinho, então vice-prefeito, agora prefeito e candidato à reeleição, Rafael Marques (PSB).

Antes disso, em fevereiro, ele renunciou ao cargo de prefeito, ponderando que a decisão era tomada para garantir o seu "direito de ir e vir", podendo voltar a circular pela cidade como "cidadão comum". Passou o cargo, então, ao vice-prefeito, o sobrinho Rafael.

Em abril do ano passado, Carlomano e oito secretários municipais foram presos acusados de irregularidade em contratação de empresas. Na época, a Justiça afastou os gestores das funções por 180 dias e determinou o encerramento imediato dos contratos da Prefeitura com empresas e pessoas físicas investigadas. Com problemas de saúde, Carlomano foi hospitalizado.

Diante do afastamento, o então vice-prefeito, o sobrinho Rafael, assumiu interinamente o cargo de prefeito de Pacatuba. Em outubro, o MPCE prorrogou o afastamento de Carlomano por mais 180 dias.