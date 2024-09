Tasso entra na campanha de Sarto e defende voto no prefeito por "amor a Fortaleza"

O ex-senador Tasso Jereissati e nome histórico do PSDB, participou nesta quarta-feira, 18, pela primeira vez de ato de campanha do prefeito e candidato à reeleição, José Sarto (PDT). Ele afirmou que "por amor a Fortaleza" está votando e pedindo votos para a candidatura do pedetista. O vice de Sarto é o presidente do PSDB, Élcio Batista.

"Primeiro, porque eu moro aqui, meu filhos moraram aqui, meus netos moram aqui e eu tenho uma obrigação com essa cidade, até pela minha família, até por egoísmo. Eu tenho a obrigação com essa cidade. Sei que dentre todos os candidatos nenhum conhece e trabalhou por Fortaleza (como Sarto)", comentou o Tasso antes de encontro com candidatos do PDT, realizado em hotel na avenida Beira Mar.