Pesquisa Datafolha para prefeito de Fortaleza será divulgada nesta sexta pelo O POVO

É a terceira pesquisa Datafolha sobre a eleição para prefeito de Fortaleza em 2024. Divulgação ocorrerá no portal, rádio, redes sociais, Youtube. Todos os detalhes estarão no jornal de sábado

A terceira pesquisa Datafolha da eleição para a Prefeitura de Fortaleza será divulgada nesta sexta-feira, 13.

A pesquisa será divulgada no portal O POVO, nas redes sociais, na rádio O POVO CBN e no Youtube do O POVO. Haverá análise dos colunistas no O POVO+ e cobertura completa no jornal impresso do sábado. A veiculação começará a partir de 16 horas.

Como foi a pesquisa anterior do Datafolha em Fortaleza?

A pesquisa Datafolha anterior em Fortaleza foi realizada entre os dias 20 e 21 de agosto. Foi a primeira pesquisa Datafolha após o início do horário eleitoral.

Na ocasião, a pesquisa apresentou empate técnico na liderança entre Capitão Wagner (União Brasil), com 29% das intenções de voto, e José Sarto (PDT), com 23%. André Fernandes (PL) aparecia com 16%, Evandro Leitão (PT), 10%, e Eduardo Girão (Novo), 5%.

Na comparação com a primeira rodada, realizada de 24 a 26 de junho, Wagner oscilou negativamente 3 pontos percentuais. Sarto teve a maior variação, de 4 pontos percentuais. André Fernandes e Evandro oscilaram 2 pontos para cima. Girão, 2 para baixo. A primeira rodada foi realizada antes da oficialização das candidaturas e, portanto, antecedeu o início do horário eleitoral gratuito.

As eleições para prefeito e vice-prefeito dos municípios brasileiros ocorre em 6 de outubro. Se nenhum candidato obtiver 50% dos votos mais 1, haverá segundo turno em Fortaleza, no dia 27 de outubro.