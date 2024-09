Girão expulso e troca de farpas entre Wagner, Sarto e André marcam debate

Debate contou com a presença dos candidatos André Fernandes, Capitão Wagner, Evandro Leitão, George Lima, José Sarto e Técio Nunes. Eduardo Girão chegou a participar, mas foi retirado Crédito: Reprodução/Youtube TV Otimista

O debate entre os candidatos à Prefeitura de Fortaleza realizados nesta segunda-feira, 16, foi marcado pela expulsão do candidato Eduardo Girão (Novo) entre o primeiro e o segundo bloco, além da troca de farpas mais direta entre André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União Brasil) e José Sarto (PDT). O encontro dos candidatos ao Paço Municipal, promovido pela TV Otimista, contou com discussões sobre segurança pública, mobilidade urbana e saúde na Capital. No primeiro bloco do debate, Wagner usou um dos tempos de réplica para afirmar que o desejo do PT seria levar André Fernandes para o segundo turno e considerou que o candidato do PL seria “facilmente desmontado” em um possível embate com Evandro Leitão (PT). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Leia mais Senador Girão é retirado no meio de debate após emissora ser notificada de decisão judicial Sobre o assunto Senador Girão é retirado no meio de debate após emissora ser notificada de decisão judicial

“Veja qual é o plano e a narrativa que o Governo do Estado está criando para que, no segundo turno, possam levar o candidato André Fernandes que facilmente vai ser desmontado pelo PT. Você não está achando estranho todo dia o PT bater em mim na campanha? Na eleição passada, eles só falavam de Bolsonaro, mas agora não falam mais de Bolsonaro. Todo dia batem em mim insistentemente, porque eles preferem ter o André no segundo turno, que é muito fácil de desmontar”, avaliou. O segundo bloco foi iniciado com a bancada do senador Eduardo Girão já vazia. Conforme informou o apresentador Paulo César Norões, a Justiça Eleitoral intimou a emissora informando sobre o conteúdo da decisão liminar determinando a exclusão do candidato do debate. O evento continuou entre os seis candidatos restantes. Os blocos seguintes tiveram mais apresentação de propostas, porém contou com troca de ataques entre os postulantes. Sarto e Wagner destacaram vídeos antigos de André Fernandes, utilizados pelos dois candidatos em propaganda eleitoral.

Em um dos vídeos resgatados pela campanha de Wagner, por exemplo, o deputado federal aparece “cheirando” sal e, em seguida, a frase “Você confia nele para combater o crime?” é utilizada na propaganda para questionar os eleitores. O caso foi mencionado por Fernandes durante o debate e o candidato do PL chegou a afirmar que o conteúdo foi “manipulado”.

Durante discussão sobre o tema da saúde, Sarto destacou a atuação da gestão durante a pandemia. O pedetista relembrou falas reproduzidas por Fernandes na época e chegou a mencionar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).