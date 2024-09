Boulos visita produtora de Funk que recebeu Pablo Marçal há um mês

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), candidato a prefeito de São Paulo, publicou em rede social nesta quarta-feira, 18, um vídeo na produtora Love Funk, na zona leste da cidade. Há um mês, o influenciador Pablo Marçal (PRTB), que também disputa o comando da Prefeitura, divulgou uma visita no mesmo local.

Ao lado do empresário Henrique Viana, conhecido como Rato, dono da produtora, Boulos disse que, se eleito, estará à disposição para fortalecer a relação entre a administração municipal e o funk. O empresário chamou o candidato do PSOL de amigo, disse contar com ele para apoio a projetos sociais da Love Funk e afirmou que torce para "dar certo".

Ao Estadão, a campanha de Boulos disse que aceitou um convite da produtora para visitar o local. "Conversamos com todo mundo, não seria diferente com empresários do funk. Recebemos o convite da Love Funk e fomos. O diálogo da campanha de Guilherme Boulos com setores da Cultura tem focado em jovens artistas da periferia, com a intenção de apoiar e promover iniciativas para além do eixo central da cidade. O funk é parte disso", afirmou.