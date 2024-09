Pesquisa Quaest em Curitiba: Pimentel tem 36%, Ducci tem 15% e Leprevost, 12%

O atual prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), cresceu na pesquisa eleitoral divulgada pelo instituto Quaest nesta terça-feira, 17 e agora lidera de forma isolada a disputa na capital paranaense. O candidato à reeleição subiu 17 pontos porcentuais e alcançou 36% das intenções de voto dos eleitores, liderando na pesquisa estimulada - quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores. Com isso, Pimentel conseguiu se distanciar de Luciano Ducci (PSB), com quem estava empatado tecnicamente no último levantamento. O pessebista caiu para 15% - antes tinha 18%.

Considerando a margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou para menos, Ducci aparece agora empatado tecnicamente com Ney Leprevost (União), escolhido por 12% dos eleitores. Os outros candidatos também apresentaram empate técnico. Roberto Requião (Mobiliza) tem 8% enquanto Cristina Graeml (PMB), conta com 5% das intenções de votos dos eleitores.

Luizão Goulart (Solidariedade) é citado por 4% dos entrevistados, enquanto Maria Victoria (PP) caiu um ponto porcentual, chegando a 3%. Professora Andrea Caldas (PSOL) e Samuel de Mattos (PSTU) tem 1%, enquanto Felipe Bombardelli (PCO) não pontuou. Outros 8% dos eleitores ainda estão indecisos. Branco, nulo ou aqueles que não irão votar somam 7%.