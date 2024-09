RC, Ciro e vereadores da base participam de reunião de planejamento da campanha de Sarto

O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT) e o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) participaram na noite desta segunda-feira, 16, da reunião de campanha do prefeito e candidato à reeleição da Capital, José Sarto (PDT). O candidato não compareceu ao evento.

"Tivemos uma excelente reunião de planejamento, que contou com a participação dos vereadores em mandato do time Sarto 12", escreveu o ex-prefeito em publicação no Instagram. De acordo com Roberto Cláudio, a equipe realizou o "alinhamento dos próximos passos da campanha".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Também estiverem presentes na ocasião o vice-prefeito e candidato à reeleição, Élcio Batista (PSDB), o deputado estadual Antônio Henrique (PDT), o vereador e presente da Câmara de Vereadores, Gardel Rolim (PDT), e o secretário de infraestrutura de Fortaleza, Samuel Dias (PDT).