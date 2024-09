Jair Bolsonaro faz publicação no X após volta temporária; rede continua bloqueada

Jair Bolsonaro publicou no X (antigo Twitter) nesta quarta-feira, 18. Mesmo ainda bloqueada, alguns usuários relataram que conseguiram acessar e utilizar a plataforma. Na publicação, Bolsonaro atacou decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e parabenizou as pessoas que pressionaram pela volta da rede. "Desistir não é uma opção e os senhores alimentam um futuro próspero para nosso país", escreveu.

Mesmo sem citar nominalmente Moraes, Bolsonaro criticou diversas medidas tomadas pelo juiz nos últimos tempos. Ele cita o banimento do X; a proibição ao jornal Folha de S. Paulo de publicar uma entrevista com Filipe Martins, preso acusado de tentar fugir do país durante a investigação da tentativa de golpe; o bloqueio de contas da Starlink; a acusação de ataque à democracia contra a família que discutiu com Moraes em um aeroporto na Itália.

Bolsonaro classificou as atitudes do ministro como "graves retrocessos à liberdade no Brasil". Ele também cita as acusações de que Moraes teria pulado ritos para pedir relatórios ao Supremo Tribunal Eleitoral. "Quando a justiça age seletivamente, todos corremos risco", escreveu.