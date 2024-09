Entenda o que pode acontecer nas eleições de Baturité; candidatura de prefeito é analisada pelo TRE

A eleição para à Prefeitura de Baturité, a 97 km de Fortaleza, está em cursos e possui diversos cenários para o futuro. Isso acontece porque o prefeito e candidato à reeleição no município, Hérberlh Mota (Podemos), está com a candidatura em julgamento pelo Tribunal Regional do Ceará (TRE-CE).

Hérberlh e o vice, Irmão Carlinhos, ficaram inelegíveis após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em maio, por 5 votos a 2, por abuso de poder político e econômico. No entanto, na última segunda-feira, 16, o desembargador Francisco Érico Carvalho Silveira, do TRE-CE, pediu vistas do recurso da candidatura e o processo será analisado novamente na próxima quinta-feira, 19.