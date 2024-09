TSE publica acórdão da cassação de Eduardo Bismarck, suplente, prefeito de Baturité e vice

O relator do acórdão, ministro Alexandre de Moraes, determinou a comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) para imediato cumprimento da decisão. Eduardo Bismarck já recorreu

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicou o acórdão da decisão que cassa o mandato do deputado federal Eduardo Bismarck (PDT), o diploma de suplente de deputado estadual de Audic Mota (MDB), além de determinar a inelegibilidade do prefeito de Baturité, Herberlh Mota (Podemos), e do vice, Francisco Freitas. O relator do acórdão, ministro Alexandre de Moraes, determinou a comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) para imediato cumprimento da decisão. O julgamento ocorreu em maio e a decisão foi tomada por 5 votos a 2.

O fato que pode tirar o mandato de Bismarck ocorreu em julho de 2022, ano no qual foi reeleito para a Câmara dos Deputados. O prefeito teria usado o perfil institucional da Prefeitura de Baturité, nas redes sociais, para agradecer a Bismarck e Audic por viabilizarem obras no Município. A publicação ocorreu em período no qual já estavam em vigor as vedações do período eleitoral.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ao O POVO, Bismarck afirmou que já recorreu da decisão, pedindo a suspensão dos efeitos da decisão. O prazo acaba quarta-feira, 12, disse o deputado federal. Por 5 votos a 2, a maioria do colegiado entendeu que Eduardo e Audic foram beneficiários direto do abuso de poder político e de autoridade praticados pelo prefeito de Baturité.