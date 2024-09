Únicos candidatos a prefeito em Pacujá renunciaram após TSE manter cassações

Os dois únicos candidatos que haviam se inscrito para a disputa das eleições de 2024 em Pacujá desistiram da disputa eleitoral após renúncia. Raimundo Filho (PSB) e José Antônio Mão Calejada (União) eram candidatos e se enfrentariam nas urnas, em 6 de outubro. Os dois foram eleitos prefeito e vice-prefeito, respectivamente, em 2020, mas romperam politicamente e estavam de lados opostos.

A chapa composta por eles teve cassação mantida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por abuso de poder econômico e compra de votos no pleito de 2020. A decisão do TSE, em sessão realizada no último dia 12, confirmou a inelegibilidade dos candidatos por oito anos, além do pagamento de multa e determinou ainda a realização de uma eleição indireta a ser realizada pela Câmara Municipal.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Embora seus status estivessem como "inaptos", na plataforma Divulgacand Contas, da Justiça Eleitoral, ambos os candidatos decidiram renunciar e outros dois nomes foram lançados na última segunda-feira, 16, último dia previsto para substituição de candidatos nas eleições deste ano.