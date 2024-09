Análise da candidatura do prefeito de Baturité é adiada; município pode ter apenas um candidato

Herberlh Mota foi considerado inelegível em maio Crédito: Reprodução/Instagram/@herberlh

Se este cenário for confirmado, Baturité terá apenas uma candidatura: a de Ivo Júnior (PSD), como prefeito, e Renaldo Braga (União Brasil), como vice-prefeito. Para eleição, seria preciso apenas um voto. O advogado do prefeito de Baturité, Edson Lucas, afirmou que a defesa continua “confiante” para que o registro da candidatura de Herberlh seja deferida e que ele possa disputar as eleições deste ano. “A gente entende que vai se fazer justiça, que a jurisprudência do candidato Herberlh vai prevalecer e a gente aguarda e espera que na devolução dos atos, por parte da continuação do julgamento, o registro seja deferido”, completou o advogado Edson Lucas.