Érico Carvalho toma posse como juiz titular do TRE-CE

A cerimônia contou com a presença de membros da corte eleitoral e autoridades do Executivo e do Legislativo

O advogado Francisco Érico Carvalho Silveira tomou posse nesta segunda-feira, 24, como juiz titular na categoria jurista do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) para o biênio 2023-2025.



A cerimônia ocorreu na sede da corte eleitoral e foi presidida pelo desembargador Raimundo Nonato Silva, presidente do Tribunal. Em seu juramento de posse como juiz titular do órgão, Érico reforçou seu compromisso com a Justiça Eleitoral.



“Reforço o meu compromisso com a Justiça Eleitoral, com a democracia e com a credibilidade das Instituições, pois somos instrumentos fundamentais para a garantia da livre manifestação popular e escolha política dos cidadãos”, disse ao ser outorgado como juiz.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O evento contou com a participação dos demais membros do Pleno: Francisco Gladyson Pontes (vice-presidente do TRE-CE), Raimundo Deusdeth Rodrigues Júnior, Kamile Castro, Roberto Soares Bulcão Coutinho e Glêdison Marques Fernandes.

“A nomeação do juiz Érico Carvalho representa um ganho significativo para este Regional, que fortalece ainda mais o compromisso de excelência que sempre pautou as atividades deste colegiado”, Gladyson Pontes.

A solenidade também contou com a presença de autoridades do Poder Legislativo e Executivo do Ceará como o governador Elmano de Freitas (PT), a vice-governadora Jade Romero (MDB), o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) Evandro Leitão (PDT), os senadores Cid Gomes (PDT) e Augusta Brito (PT), além de alguns deputados estaduais e federais.



Natural de Fortaleza, Francisco Érico é graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor) desde 2004. É mestre em Direito e Gestão de Conflitos pela mesma instituição.

Em outubro de 2019, assumiu como juiz substituto da Corte do TRE-CE. Agora, toma posse como juiz titular no órgão para o biênio 2023-2025, após ser nomeado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).