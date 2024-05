TSE cassa deputados Eduardo Bismarck e Audic Mota e torna prefeito e vice de Baturité inelegíveis

A Corte Eleitoral determinou a comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) para o cumprimento imediato e adoção das providências cabíveis, nos termos do voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, vencidos o relator Raul Araújo e o ministro Nunes Marques.

Votaram com a divergência do relator os ministros Isabel Gallotti , Floriano de Azevedo Marques , André Ramos Tavares e Cármen Lúcia . Alexandre de Moraes redigirá o acórdão — isto é — o pronunciamento judicial definido com uma decisão de mais de um magistrado.

O TSE deu provimento ao recurso ordinário do Ministério Público Eleitoral para reforma do acórdão regional e julgou procedente a ação de investigação judicial eleitoral. Moraes é quem redigirá o acórdão uma vez que a maioria do Colegiado votou com a divergência aberta pelo presidente do TSE.

Eduardo Bismarck diz que decisão é "muito inusitada"

Ao O POVO, Eduardo Bismarck afirmou que aguarda o acórdão para entender o que houve. De acordo com ele, o motivo da cassação e da inegebilidade se deu por duas postagens feitas no Instagram da Prefeitura de Baturité em um carrossel de fotos. Em uma das publicações, Bismarck aparece com uma máscara. A outra consiste em um vídeo no qual o prefeito Herberlh Mota agradece o deputado por benefício enviado ao município.

"É, de início, muito inusitada para mim, vez que foram duas postagens feitas pela Prefeitura de Baturité, no período legal, onde uma eu apareço de máscara em meio a dez outras fotos em carrossel, e no outro o prefeito agradece no vídeo um benefício que enviamos. Postagens essas meio a outras no mesmo dia", disse Eduardo Bismarck.

Prefeito Herberlh Mota crê em vitória na Justiça

O prefeito de Baturité, Herberlh Mota explicou ao O POVO que as postagens em questão são institucionais e publicadas no Instagram da prefeitura em julho de 2022, pouco antes do período eleitoral. Na época se tratava da pré-campanha do atual governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

Herberlh, que diz ter tomado conhecimento da inegebilidade pela imprensa, se mostrou confiante em conseguir reverter a decisão que também cassou os deputados, e tornou o vice-prefeito Francisco Freitas.

"Eu recebo com muita tranquilidade na certeza de que eu tenho que entrar na Justiça, nós vamos recorrer e vamos conseguir vencer. Acredito na Justiça que vamos vencer", disse.