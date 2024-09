Membros de facção criminosa são alvos de operação após ameaças a candidato em Santa Quitéria

Décima fase da operação "Demote" foi deflagrada em Santa Quitéria e cumpriu 23 mandados de busca e apreensão Crédito: Reprodução/PCCE

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os alvos são investigados por integrar grupos criminosos e promover atos criminosos na região. Na ação, as forças de segurança apreenderam dezenas de aparelhos celulares, que serão objetos de investigação. A ofensiva foi coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e contou com apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte) e da Polícia Federal (PF), além da participação do Departamento de Polícia Judiciária Especializada (DPJ).