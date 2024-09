Caucaia: Aginaldo cita "chamado" para candidatura e diz não buscar apoios em segundo turno

“Eu não vou procurar. Agora se vier os candidatos, que não forem pro segundo turno, nos procurar, dependendo do alinhamento que querem ter com o Coronel Aginaldo, com o PL, a gente pode conversar sim”, comentou.

Coronel Aginaldo (PL), candidato à Prefeitura de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), afirmou que não irá buscar apoio de outras candidaturas caso vá para o segundo turno. A declaração foi dada em sabatina no podcast Jogo Político , do O POVO , nesta terça-feira, 17.

Aginaldo também falou sobre a governabilidade da cidade e como seria o contato entre a prefeitura e a Câmara Municipal. De acordo com ele, se os parlamentares votarem contra seus projetos é porque “não é a favor do povo de Caucaia”.

Sobre a sua motivação para ser candidato à Prefeitura, Aginaldo afirmou que aceitou o “chamado” do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto , e do ex-prefeito Jair Bolsonaro (PL), e que Caucaia precisa de “um gestor que seja especialista em segurança pública”.

“Eu não vou ter essa preocupação de vereador A, B, C ou D, não gostar do Coronel Aginaldo, (...) porque ele tem que fazer gestão para o povo. (...) As pautas do prefeito que forem enviadas para a Câmara Municipal, pode ter certeza, serão 100% em benefício para o povo. Se o vereador votar contra é porque não é a favor do povo de Caucaia”, acrescentou.

Aginaldo também criticou Naumi Amorim (PSD), candidato à Prefeitura de Caucaia, afirmando que ele “deixou um desastre” no município. “Olha a terra arrasada que virou Caucaia ao longo dessas últimas décadas, Caucaia é um município que parou no tempo e no espaço em vez de avançar. Ela regrediu, está regredindo”, comentou.

Ele também falou sobre o também candidato Waldemir Catanho (PT), e o descreveu como a “continuação dessa desgraça que vem acontecendo há três anos e dez meses, que é a gestão do atual prefeito”. Catanho é apoiado pelo prefeito do município, Vitor Valim (PSB).