De convidado a excluído: entenda o que aconteceu com Eduardo Girão no debate em Fortaleza

O candidato Eduardo Girão (Novo), que concorre à Prefeitura de Fortaleza e foi retirado durante debate realizado pela TV Otimista, na noite desta segunda-feira, 16, aguardou até o final do programa, na esperança de conseguir retornar judicialmente. Ele questiona a forma com que foi conduzida a exclusão e promete propor mudanças na legislação eleitoral vigente.



Girão participou normalmente do primeiro bloco do debate. No começo do segundo, o apresentador Paulo César Norões informou que o candidato foi retirado do evento, já que a a Justiça Eleitoral intimou a emissora, informando sobre o conteúdo da decisão liminar que determinou a exclusão de Girão do debate.

Convite e exclusão

Em nota, o grupo O Otimista informou ao O POVO que "toda a dinâmica envolvendo o candidato Eduardo Girão (Novo) no debate realizado pelo Grupo Otimista foi resultado da ação dos demais concorrentes. O Grupo tão somente cumpriu o que determinou a Justiça Eleitoral. Ressalte-se, ainda, que o debate em si, incluindo as regras, foi fruto de amplas discussões e reuniões entre todas as candidaturas em questão".