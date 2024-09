Em Caucaia, campanhas de Naumi e Catanho lideram arrecadações; veja valores

Coronel Aginaldo recebeu esta semana aporte do Partido Liberal, Emília Pessoa é quem menos arrecadou dentre as quatro candidaturas

O ex-prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD) é o candidato que mais verba recebeu até esta quarta-feira, 11, para a campanha pela prefeitura da cidade da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), com R$ 1,76 milhão. Quase a totalidade desse valor proveio do PSD. Na sequência, Waldemir Catanho (PT) aparece com um valor muito parecido, R$ 1,70 milhão.



Tendo recebido aporte esta semana do Partido Liberal, o candidato Coronel Aginaldo é o terceiro da lista, com R$ 1,1 milhão. Antes, a campanha aparecia com apenas R$ 100 arrecadados. A candidatura que menos recebeu aporte financeiro, até o momento, é a de Emília Pessoa (PSDB), com R$ 610 mil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Parte do valor da tucana foi doado pelo ex-senador Tasso Jereissati (PSDB). Ele destinou R$ 200 mil para a candidata. São R$ 400 mil do PSDB, além de R$ 10 mil de recursos próprios, com soma de R$ 610 mil.