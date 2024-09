"Bora de Graça": Caucaia celebra três anos de transporte público gratuito

Houve evento para comemorar a data, que contou com a apresentação de monumento feito com as catracas retiradas dos coletivos

Durante o evento, foi apresentado à comunidade o monumento “Sementes da liberdade”, criado pelo artista Narcélio Grud, que utilizou 26 catracas retiradas dos ônibus do Município. "Transformamos as catracas, que antes eram uma barreira, em símbolo de liberdade e progresso", disse Narcélio.

O prefeito Vitor Valim destacou a importância da retirada de catracas dos coletivos. “É um grande marco, símbolo da liberdade proporcionada por uma política pública que nasceu com o objetivo de distribuir renda. Agora, este é um grande legado de todo caucaiense. Hoje, as catracas são para os caucaienses como uma máquina de escrever, um objeto antigo e sem utilidade”, disse.

Há três anos que Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), implementou o "Bora de Graça", benefício cedido aos caucaienses para utilização do transporte público gratuito. A Prefeitura realizou evento na quinta-feira, 12, com a participação da comunidade e autoridades para celebrar a data.

A deputada federal, Luizianne Lins (PT), estava presente na cerimônia e destacou que a iniciativa da Prefeitura é ousada e com foco no cidadão. “Essa é uma conquista do povo de Caucaia, que teve a coragem do prefeito para vir tomar essa decisão e estar comemorando agora com todos vocês”, disse a deputada.

De acordo com os dados divulgados, o Bora de Graça já soma 70 milhões de passageiros transportados em três anos. De acordo com a Prefeitura, após a gratuidade no transporte público, houve redução de aproximadamente 40% no fluxo de veículos em circulação no Município.

Ainda conforme o poder Executivo, o investimento mensal no programa é de R$ 3 milhões por mês, representando aproximadamente 2,46% do orçamento do Município em relação ao ano anterior.