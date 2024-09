Caucaia: quem são os nomes fortes por trás das candidaturas de Aginaldo, Catanho, Emília e Naumi

Candidatos a prefeito de Caucaia, Coronel Aginaldo, Emilia Pessoa, Naumi Amorim e Waldemir Catanho Crédito: Júlio Caesar/O POVO; Aurelio Alves/O Povo; Divulgação/ascom Naumi Amorim; Samuel Setubal/O Povo

A eleição para Prefeitura de Caucaia, segundo maior colégio eleitoral do Ceará, tem quatro candidaturas com chances de vitória, segundo as pesquisas divulgadas até o momento. Com nomes já conhecidos, ou estreantes em pleitos, as campanhas possuem figuras importantes exercendo funções diversas nos bastidores, desde articulações políticas até buscas por recursos. Levantamento do O POVO mostra quem são essas pessoas e peso de cada uma na disputa pelo poder. Coronel Aginaldo (PL) Coronel da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e ex-diretor da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), Aginaldo concorre pela primeira vez a um cargo majoritário. Em 2022, disputou uma vaga para deputado federal, mas não se elegeu. Na eleição para prefeito de Caucaia, ele aparece empatado tecnicamente com Waldemir Catanho (PT), pontuando 27,4%, enquanto o petista tem 27,6% segundo Pesquisa Atlas/Intel contratada pelo O POVO.

Para a campanha, Aginaldo tem a esposa, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), como principal nome atuante, sendo uma espécie de "faz tudo", embora ele tenha uma equipe de confiança. Zambelli participa de todas as ações, desde aconselhamento, opinião sobre os materiais de campanha, sugestão de temas, sendo a figura política mais ativa. Além dela, o deputado estadual e presidente do PL Ceará, Carmelo Neto, funciona como articulador e auxílio para recursos quando demandado.

Na campanha, Emilia conta com o apoio de pesos, como o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) e o ex-governador Ciro Gomes (PDT). Entretanto, um dos nomes mais ativos em sua campanha é o ex-prefeito de Caucaia, Zé Gerardo (PDT). O antigo gestor participa de agendas de campanhas e visitas para pedir votos juntamente da candidata, além de servir como articulador político do município. Outra figura política fundamental na candidatura de Emilia é o do prefeito de Maracanaú e primo da candidata, Roberto Pessoa (União). Além do laço familiar, o gestor atua como "mentor", com conselhos e dicas. Pela experiência de três mandatos, concorrendo ao quarto, Roberto tem uma influência importante nos rumos da campanha.