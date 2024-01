Prefeito de Barbalha Guilherme Saraiva se filia ao PT nesta quarta, com presença de Guimarães

Prefeito de Barbalha, Dr. Guilherme Saraiva se filiará nesta quarta-feira, 24, ao Partido dos Trabalhadores (PT). O ato de ingresso terá a presença do líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT). O ato será às 19 horas, no D'Angelos Buffet, situado na Rua José de Sá Barreto Garcia, número 261.

Guilherme era filiado ao PDT até 2022, quando deixou a legenda para apoiar a candidatura do hoje governador Elmano de Freitas (PT). Na época, o sigla pedetista lançou o ex-prefeito Roberto Cláudio ao comando do Palácio da Abolição, contrariando o grupo do ex-governador Camilo Santana (PT), que defendia a reeleição de Izolda Cela.

O gestor do município caririense concorrerá à reeleição e disporá do apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além do próprio Camilo e de Elmano.