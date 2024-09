Confira os fatos mais inusitados da campanha eleitoral no Ceará até agora

Frase inusitada em debate acabou virando jingle Crédito: Reprodução/Instagram

Os primeiros dias de campanha eleitoral no Ceará já trouxeram algumas momentos inusitados, que acabaram por repercutir nas páginas de notícias e redes sociais dos eleitores. O POVO vem fazendo cobertura especial do pleito no Ceará e reuniu as mais pitorescas notícias surgidas até aqui. Santinhos de folhas O POVO noticiou fato de um candidato a vereador em Fortaleza que, ao prometer não utilizar papel na campanha, passou a distribuir folhas com seu nome e número para os eleitores. Seriam 'santinhos ecologicamente corretos'. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Gabriel Aguiar distribui folhas com mensagens para eleitores. Crédito: Davi Pinheiro/Reprodução/ Instagram Gabriel Biologia

Sequestro simulado Ainda falando de eleições proporcionais, tivemos o candidato a vereador em Iguatu que simulou o próprio sequestro, afirmando ter sido vítima de facções criminosas. A ação logo foi desmascarada após ele confessar o crime a agentes da Polícia Federal (PF) e ele teve a filiação suspensa pelo partido que concorria. Candidato a vereador Eliomar Cardoso (PT) tem candidatura suspensa após forjar próprio sequestro Crédito: Reprodução vídeo Nomes curiosos Finalizando a área da vereança, O POVO trouxe a já tradicional listagem com os nomes mais curiosos que concorrem a um cargo na Câmara Municipal de Fortaleza. "Vereadora do Século", "He-Man", "O Lindão", dentre outros.