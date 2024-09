Sabatinas O POVO Barbalha: Antônio Neto cita ex-prefeito e promete zerar filas de cirurgias

Ele foi o primeiro entrevistado pela Sabatina do O POVO, transmitida pela Rádio O POVO CBN Cariri (veja abaixo o calendário das entrevistas) com os candidatos dos municípios de Crato, Juazeiro e Barbalha. Questionado pelo apresentador e jornalista Luciano Cesário sobre se os recursos não seriam melhor aplicados se diretamente investidos em escolas públicas, o postulante criticou a qualidade do ensino de Barbalha.

Candidato de oposição à Prefeitura de Barbalha, Antônio Costa Neto (PSDB) prometeu nesta segunda-feira, 2, que, se eleito, irá facilitar a entrada de jovens de baixa renda em faculdades particulares. Consta no programa de governo dele, registrado na Justiça Eleitoral, a proposta chamada "A Faculdade é Nossa", por meio do qual seria paga uma bolsa de estudos para jovens se prepararem para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2028.

"Então, é pensando nessa queda de qualidade do ensino de Barbalha que a gente pretende dar um incentivo para os estudantes que estão se preparando para que nós possamos ter uma qualidade no nosso ensino", argumentou o adversário de Guilherme Saraiva (PT), atual prefeito do município.

"Nós vamos fazer, na realidade, uma triagem, ver quais são os alunos que se destacam nas escolas públicas de Barbalha para que o município possa arcar com incentivo financeiro para que eles possam se preparar melhor, visando um Enem, por exemplo, se profissionalizar, fazer um curso de segundo grau e é desta maneira que nós estamos imbuídos de melhorar a qualidade do ensino e incentivar os alunos que se destacam na rede pública do nosso município", complementou.

Antônio Neto não soube precisar quanto seria aplicado no programa, mas explicou as linhas gerais da proposta. Segundo ele, bolsas escolares custeariam a presença de alunos em escolas particulares do município. "A gente deverá ter os valores de cada escola e a Prefeitura daria uma bolsa para esses estudantes da rede pública de ensino estudarem em escolas particulares e se destacarem aqui nas provas do Enem", afirmou.