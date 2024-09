Jingles das campanhas: o que dizem as músicas dos candidatos em Fortaleza?

Candidatos apostam em jingles que vão do rap ao forró, com letras que apresentam as propostas para a cidade e soltam "farpas" aos rivais Crédito: Fábio Lima/Samuel Setubal/Fernanda Barros/Samuel Setubal/Matheus Souza

André Fernandes (PL) O candidato do Partido Liberal conta com uma playlist de cerca de dez músicas de campanha, com críticas a alguns postulantes da corrida eleitoral. O jingle principal, intitulado “Chega de mamata”, é uma adaptação da música “Piração”, da dupla Kaká e Pedrinho. A canção do candidato fala sobre “renovação”, prometendo uma “cidade arrumada” e “sem obras atrasadas”, com críticas à atual gestão da Prefeitura. Já em outras duas músicas da campanha do deputado federal, os ataques ao atual prefeito e candidato à reeleição José Sarto (PDT) são diretos, com menção ao nome do postulante. Intituladas “É culpa do Sarto” e “Tchau, Sarto”, os jingles chegam a citar obras que estariam pendentes e a cobrança da Taxa do Lixo.

Outro jingle de Fernandes ainda fala sobre um candidato que seria “tapioca”, sem mencionar nomes. O termo é utilizado para se referir a pessoas que trocam de opiniões ou de lados, num indireta a Capitão Wagner (União Brasil). Capitão Wagner (União Brasil): Ainda apostando na frase “A capital é Capitão”, com uma pequena mudança em relação ao slogan utilizado em 2020, os jingles do candidato do União Brasil não atacam rivais e apostam em um tom de que “chegou a hora” do postulante. Essa é a terceira vez que o deputado concorre à Prefeitura de Fortaleza. Em 2016, Wagner ficou atrás do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) no segundo turno. Em 2020, o candidato chegou a liderar as pesquisas, porém foi derrotado por Sarto, ficando com 48,31% dos votos.

Em 2022, Capitão Wagner também concorreu ao cargo de governador do Estado e ficou em segundo lugar, com 32,16%, quando Elmano de Freitas (PT) foi eleito ainda no primeiro turno. Evandro Leitão (PT): Com o título “Juntos, Fortaleza pode mais”, o jingle do candidato petista destaca o apoio recebido pelos principais nomes do partido, mencionando as parcerias com o governador Elmano de Freitas, o ministro da Educação Camilo Santana e o presidente Lula. No último sábado, o titular do MEC chegou a anunciar que tirará férias para ajudar a campanha de Evandro na Capital. O ex-governador também antecipou que Lula deverá visitar Fortaleza no primeiro turno das eleições.

George Lima (Solidariedade): O candidato George Lima também conta com uma música para a campanha. O jingle do postulante apresenta o candidato ao ouvinte e chama para a “renovação” da cidade, indicando um “tempo novo”. De acordo com a última pesquisa Datafolha Fortaleza, contratada pelo O POVO e divulgada no dia 22 de agosto, George não chegou a 1%. Nesta semana, o postulante chamou atenção após o debate entre os candidatos a prefeito de Fortaleza. Após ter sido chamado de “inexpressivo” e “garganta de aluguel” pelo deputado federal André Fernandes (PL), o candidato se defendeu e surpreendeu ao soltar a frase “Chupa aqui para ver se sai leite”, repercutindo nas redes sociais.

A frase ainda rendeu um jingle de campanha, com um vídeo que conta com dançarinas e coreografia. José Sarto (PDT): Os jingles do candidato à reeleição focam em relembrar as ações realizadas durante o atual mandato do prefeito, como o passe livre estudantil, as reformas na orla e ações na saúde do município. Em uma das músicas, Sarto fala sobre mudanças, afirmando que a transformação na cidade “já começou e não pode parar”.