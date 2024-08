Depois de Sarto, outros candidatos adotam óculos juliet na campanha eleitoral

Óculos Juliet viraram febre entre candidatos no Ceará Crédito: Reprodução / Instagram Naumi Amorim

Óculos juliet viraram febre entre candidatos no Ceará Crédito: Reprodução / Instagram Lucilvio Girão

Óculos juliet viraram febre entre candidatos no Ceará Crédito: Reprodução / Instagram Izolda Cela

Sarto puxou o movimento desde a pré-campanha e a peça começou a aparecer em outras cidades e rostos. Izolda utilizou o óculos em uma adesivaço, em Sobral, nesta semana; Naumi posou para fotos com o juliet ao lado de apoiadores nas ruas de Caucaia e Lucílvio apareceu com a peça ao lado de aliados durante comício em Maranguape nesta semana.

A eleição de 2024 trouxe consigo uma febre entre candidatos de diferentes polos eleitorais do Ceará: os óculos juliet . O prefeito de Fortaleza e candidato à reeleição, José Sarto (PDT), começou o movimento na Capital e foi acompanhado por nomes como Izolda Cela (PSB), candidata a prefeita de Sobral; Naumi Amorim (PSD), candidato a prefeito de Caucaia, e Lucilvio Girão (PSD), candidato a prefeito de Maranguape.

Em Fortaleza, Sarto passou a ser criticado pela imagem de “zoeiro” que tentava reproduzir e por utilizar a peça durante a pré-campanha. Recentemente, o prefeito rebateu as críticas, inclusive utilizando os óculos durante o primeiro debate entre candidatos à Prefeitura de Fortaleza, realizado no último dia 9, pela TV Band Ceará.

A “novidade” na campanha de Fortaleza já foi utilizada em outros casos como pelo prefeito de Recife, João Campos (PSB) e até mesmo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante a pré-campanha eleitoral de 2022, quando Lula atualizou sua foto de perfil em uma rede social e estava utilizando o óculos. A estratégia envolve uma forma de se aproximar do eleitorado mais jovem, que adere à peça com armação metálica e lentes de reflexo.

Sarto explicou por que passou a usar esse modelo de óculos: "Essa 'Juliet' é o símbolo da rebeldia de meninos e meninas do Brasil, do Ceará e de Fortaleza que querem ser ouvidos. E é pra eles que a gente direciona a maior parte da nossa política pública", destacou, afirmando ser "cria" da Barra do Ceará.



Quando surgiram os óculos "Juliet"

Os chamados óculos “Juliet” foram criados pela marca Oakley no ano de 1997, momento em que a marca colocou no mercado a linha X-Metal, uma coleção de óculos com armação metálica e suas famosas lentes de reflexo.

Eles se transformariam em uma febre quando o ator norte-americano Tom Cruise usou a peça no filme “Missão Impossível”.