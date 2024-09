Campanhas do Crajubar já receberam mais de um milhão de reais em doações

Até o momento, a campanha de Fernando Santana (PT) , candidato a prefeito em Juazeiro do Norte, lidera o ranking de doações, com R$ 611 mil captados. Somente o diretório nacional do PT depositou meio milhão de reais. Houve ainda quatro doações de pessoas físicas. Dentre elas, o deputado federal Yury do Paredão (MDB), que doou R$100 mil para a campanha.

As campanhas dos candidatos a prefeito em Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha já receberam cerca de R$ 1,3 milhão em doações de partidos e pessoas físicas, segundo dados da plataforma Divulgacand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A campanha do candidato à reeleição, Glêdson Bezerra (Podemos), recebeu R$ 540 mil. Desse total, R$ 500 mil foi repassado pelo diretório nacional do Podemos e o restante foi doado pelo próprio candidato. Os outros dois concorrentes em Juazeiro, Sued Carvalho (UP) e Lino Alves (PCO), ainda não declararam doações de campanha.

No Crato, o candidato do PT, André Barreto, e o candidato do PSDB, Lucas Brasil, também ainda não apresentaram informações sobre doações ou gastos ao TSE. Já Dr. Aloísio, do União Brasil, declarou ter recebido R$ 146 mil, quantia depositada pelo diretório nacional do partido.