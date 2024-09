Juazeiro do Norte: Confira como foi a propaganda eleitoral gratuita

O horário eleitoral gratuito na rádio e na televisão começou nesta sexta-feira, 30, e segue até o dia 3 de outubro. O tempo é regulamentado pela Lei pela Lei nº 9.504/1997 e a Resolução 23.610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em Juazeiro do Norte, apenas dois candidatos tiveram espaço na programação, o prefeito e postulante à reeleição, Glêdson Bezerra (Podemos), e Fernando Santana (PT). Enquanto Sued Carvalho (UP) e Lino Alves (PCO), também candidatos, ficaram de fora do horário eleitoral gratuito, tendo em vista que as siglas a quais são filiados não atenderam aos requisitos previstos na legislação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O horário eleitoral gratuito na televisão é realizado em dois momentos: de 13h às 13h10 e de 20h às 20h10. Nas emissoras de rádio acontece de 7h às 7h10 e de 12h às 12h10.