Juazeiro: Camilo diz que Fernando representa o projeto de Lula e Gledson, o de Bolsonaro

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-09-2024: Ministro da Educação Camilo Santana visita o Jornal O Povo e da entrevista na Radio CBN e no O Povo News. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

A eleição para prefeito de Juazeiro do Norte, distante 527,57 km de Fortaleza, será disputada entre o "projeto do Lula", do candidato Fernando Santana (PT) e o "projeto do Bolsonaro", do atual gestor Glêdson Bezerra (Podemos), segundo o ministro da Educação, Camilo Santana (PT). Ele participou de entrevista na Rádio O POVO CBN nesta segunda-feira, 2. "Eleição é isso, apresentar pra população projetos e, pra mim, tá claramente apresentado em Juazeiro dois projetos totalmente distintos. O atual prefeito falava mal do PT, falava mal do Lula, mal do nosso partido. E defendia o Bolsonaro, votou no Bolsonaro, então eu tô colocando a realidade", disse o ex-governador. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Camilo criticou a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmando que não houbr ações em prol da terra do Padre Cícero, diferente, na avaliação dele, do que acontece no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).