Guimarães aposta em PT no 2° turno com Evandro e diz: "Adoraria que fosse contra o bolsonarista"

Deputado José Guimarães diz que Fortaleza tem histórico de eleições surpreendentes Crédito: FÁBIO LIMA

O líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT) se mostrou otimista em relação à pré-candidatura do partido para a Prefeitura de Fortaleza com Evandro Leitão. Em entrevista ao O POVO na última sexta-feira, 7, ele declarou acreditar quase impossível que o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) não esteja no segundo turno. Guimarães disse que Fortaleza é "rebelde", tendo novidade em todas as eleições em que ele participou. Portanto, ele acredita também ser "muito pouco provável" que a direita vença uma disputa para o cargo de prefeito na capital cearense. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Por sua vez, o petista afirmou que "adoraria" que a disputa pelo comando da capital cearense seja entre o PT e o pré-candidato bolsonarista, o deputado federal André Fernandes (PL). O parlamentar declarou que assim formaria um confronto nacional, porém, sem transformar em guerra.