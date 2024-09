Evandro Leitão agrediu árbitro quando era presidente do Ceará? Veja checagem do O POVO

Evandro Leitão exerceu a presidência do Ceará Sporting Club de 2008 a 2015 Crédito: Humberto Mota/ Especial para O POVO

Fatos da época em que o candidato a prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) era dirigente esportivo acabaram surgindo em meio ao embate de ideias entre ele o também candidato André Fernandes (PL), durante debate realizado por O POVO, em 27 de agosto. Após ser chamado de desequilibrado pelo petista, André rebateu: "O candidato Evandro Leitão segue me acusando de ser desequilibrado. Bom, não fui eu que, na final do Campeonato Cearense de 2015, agrediu com soco nas costas o árbitro daquela partida. Inclusive isso consta na súmula do jogo". É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mas será que o fato ocorreu mesmo? O POVO realizou checagem.

Jogo quente e final emocionante Ceará e Fortaleza enfrentaram-se em 3 de maio de 2015 (sábado) no jogo final do Campeonato Cearense daquele ano. Campeão do Nordeste dias antes, o Vozão tentava o pentacampeonato estadual. Por outro lado, o Fortaleza havia vencido o jogo de ida e jogava a decisão pelo empate. Vitória simples daria o título do alvinegro, que detinha melhor campanha. O Fortaleza parecia com a conquista encaminhada, vencendo o jogo na etapa final por 1 a 0 e tendo um jogador a mais em campo, Uillian Correia havia sido expulso. Eis que, com gols de Ricardinho (36') e Assisinho (45'), a virada alvinegra garantiria o título. Aos 47', no entanto, o Fortaleza chegou ao empate com Cassiano e se sagrou campeão. Após provocação entre as partes, houve invasão de campo e muita confusão, segundo relata em súmula o árbitro Péricles Bassols (Fifa/RJ). "Após o término do jogo, houve invasão generalizada por parte das duas torcidas, gerando confronto entre eles. Ainda relato que durante o tempo regulamentar, vários objetos foram atirados ao campo por parte das duas torcidas", explicou.

Agressão e B.O Ainda na súmula do jogo, Bassols relata ter sido agredido com um soco por trás pelo então presidente do Ceará SC, Evandro Leitão. "Após o término da partida, quando a equipe de arbitragem se dirigia ao vestiário, escoltada e protegida pelos policiais militares designados, o árbitro da partida, Sr. Péricles Bassols, foi agredido por trás com um soco na cabeça/rosto pelo agressor reconhecido, sendo o Sr. Evandro Sá Barreto Leitão, presidente do Ceará S.C. Informo que o guia policial ao Instituto Médico Legal e o Boletim de Ocorrência, estão em anexo". Negativa de agressão e absolvição Na segunda-feira seguinte, 5 de maio de 2015, o Ceará publicou uma nota negando a agressão por parte do presidente. O clube chamou de infundadas as acusações contra Leitão e lembrou que o clube, e em especial a gestão de Evandro, sempre "encampou diversas campanhas em defesa de uma cultura de paz em nossas praças esportivas". No dia 25 de junho daquele ano, menos de dois meses após a final, o presidente do Ceará, Evandro Leitão, foi absolvido por unanimidade da acusação de agressão, em julgamento que ocorreu na sede da Federação Cearense de Futebol (FCF).