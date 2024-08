Debate de Fortaleza ao vivo: assista à transmissão hoje (27/08)

Como parte da cobertura das eleições municipais de 2024, O POVO e a Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará ( OAB-CE ) realizam uma série de debates entre os candidatos às Prefeituras de Fortaleza , Caucaia e Eusébio .

Transmissão do debate para Prefeitura de Fortaleza: assista ao vivo

O debate entre os candidatos a prefeito de Fortaleza será transmitido a partir das 19 horas pelo canal oficial do O POVO no YouTube e pela rádio O POVO CBN. Suas repercussões serão divulgadas no portal, no jornal impresso e nas mídias sociais do O POVO.

São quatro rodadas de perguntas e respostas entre os candidatos, com réplicas e tréplicas. Eles terão embates diretos com tema livre e sorteio de assuntos.

Haverá ainda uma pergunta da produção e as considerações finais. A ordem das respostas será definida em sorteio com as assessorias dos candidatos.