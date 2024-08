Pavimentação em Maracanaú vira alvo de opositores e prefeito publica propostas: "Vamos aprimorar"

Na filmagem divulgada por Silvana, a deputada aparece no bairro Vila Buriti, acompanhada de moradores. Acima deles, é exibida uma faixa, cobrando melhorias, com os dizeres: “Roberto Pessoa e Raimundo Bezerra, não queremos mais esse descaso com a Rua R, pedimos que seja feito todo o recapeamento e asfalto! Muita poeira e buraco! Merecemos dignidade! Pedimos respeito!”.

Dra. Silvana (PL) e Lucinildo Frota (PDT), candidatos da oposição ao prefeito Roberto Pessoa (União Brasil), publicaram vídeos com reclamações sobre a pavimentação em Maracanaú , cidade distante 25,49 km de Fortaleza. No dia seguinte, o prefeito respondeu, sem citá-los, informando propostas de requalificação de avenidas e serviços de saneamento, caso seja reeleito.

Ambos os candidatos da oposição citaram o orçamento de Maracanaú. “Prefeito Roberto Pessoa, mande fazer um serviço que preste, porque Maracanaú tem arrecadação para isso”, disse Silvana. “Como pode um município tão rico não cuidar do bem-estar do seu povo?”, questionou Lucinildo.

“Em épocas de chuvas, vocês bem se lembram dos alagamentos nos hospitais e nas escolas do nosso município por falta de cuidado da atual gestão com saneamento básico e infraestrutura em toda a cidade. Os exemplos são muitos, temos a falta de drenagem e pavimentação nos bairros da periferia”, diz o deputado.

Na publicação de resposta, Pessoa não citou qualquer crítica relacionada à gestão municipal. Apenas publicou uma imagem, acompanhada de uma nota escrita, com propostas para pavimentação do município.

“Aprimorar a infraestrutura viária em todos os bairros, com obras de drenagem, terraplanagem e pavimentação, sobretudo nas regiões periféricas da Cidade. Em parceria com a Cagece, garantir a universalização do saneamento básico no Município”, completa a nota.