PSD se alia a Roberto Pessoa em Maracanaú e rifa Bruno da Madeireira, que reage: "Não apoiarei"

Postulante do PSD, Bruno da Madeireira criticou a decisão do partido e o prefeito Roberto Pessoa

Mesmo tendo um pré-candidato filiado à sigla, o PSD de Maracanaú optou por apoiar a campanha de reeleição do prefeito Roberto Pessoa (União Brasil). Em reação, o postulante do PSD, Bruno da Madeireira criticou a decisão do partido e acusou o prefeito de usar “da força política para eliminar opositores.”

"Roberto pessoa usa da sua força política para eliminar mais um de seus opositores. A decisão do PSD de Maracanaú, ao concentrar seu apoio em outra candidatura, levanta questionamentos sobre os princípios de representação democrática e pluralidade dentro do partido", disse Bruno da Madeireira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O candidato ainda afirmou que irá se isentar neste pleito e que "não apoiará" Pessoa.