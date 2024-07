Eudoro chama Izolda de "extraordinária" e afirma: "Vai ganhar bem a eleição"

O presidente estadual do PSB também disse esperar o apoio do PT em Sobral assim como a sigla socialista irá ajudar o PT em Fortaleza

O presidente estadual do PSB, Eudoro Santana, teceu elogios à ex-governadora do Ceará e pré-candidata à Prefeitura de Sobral, distante 233,78 km de Fortaleza, Izolda Cela (PSB). O comandante partidário foi além e afirmou que ela irá vencer "bem" a corrida municipal.

"A Izolda é uma figura extraordinária. Vai ganhar bem a eleição (...) Ela tem todas as condições de continuar o trabalho do Ivo (Gomes)", declarou Eudoro na segunda-feira, 2, em evento na sede do PSB com o pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).



Santana, pai do ministro da Educação, Camilo (PT), destacou que trabalha para manter a aliança com o PT em Sobral. Eudoro sugeriu reciprocidade, uma vez que o PSB apoia a pré-candidatura petista na capital cearense.