Fortaleza: números dos candidatos a prefeito nas eleições 2024

No cargo de prefeito, o voto é composto por apenas dois números, que podem ser sugeridos pelo partido quando este enviar o pedido de registro do candidato ao Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ).

Com a proximidade do primeiro turno das eleições municipais 2024, programadas para o domingo, 6 de outubro, os candidatos já compartilham com a população os dígitos que representarão os seus nomes na urna eletrônica.

Chico Malta (PCB)

O candidato do Partido Comunista Brasileiro (PCB), Chico Malta, é advogado e militante comunista, além de Membro do Comitê Central do PCB. Já o seu vice, o dirigente sindical Roberto Santos, também é do PCB.

Candidato a vice-prefeito: Roberto 'Cabeludo'(PCB)

Roberto 'Cabeludo'(PCB) Número de urna: 21

Eduardo Girão (Novo)

O senador Eduardo Girão (Novo) foi oficializado por seu partido e concorre em uma chapa pura com Silvana Bezerra (Novo), empresária e viúva do ex-governador do Ceará, Adauto Bezerra.



Candidata a vice-prefeita: Silvana Bezerra de Menezes (Novo)



Silvana Bezerra de Menezes (Novo) Número de urna: 30

Evandro Leitão (PT)

Dentre outras funções, Evandro Leitão (PT) trabalhou no Governo do Ceará como secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Ceará, durante a gestão do ex-governador Cid Gomes. Foi ainda líder do governo Camilo Santana.