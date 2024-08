O POVO realiza debate com candidatos a prefeito de Fortaleza

O POVO realiza, nesta terça-feira, 27, debate com os candidatos a prefeito de Fortaleza. O programa terá início às 19 horas, com transmissão, ao vivo, da Rádio O POVO CBN e também canal do O POVO no YouTube. Haverá ainda cobertura do portal, com edição especial na versão impressa do O POVO, no dia posterior.

Acompanhe ao vivo debate O POVO entre candidatos a prefeito de Fortaleza:

Debates O POVO: Quem participa do confronto em Fortaleza?

A programação ocorre na sequência de debates entre candidatos às prefeituras dos três maiores municípios do Cariri, ocorridos na semana passada. Além de Fortaleza,realizará na quarta e na quinta-feira debates com os candidatos em Caucaia e Eusébio, respectivamente.

A corrida eleitoral em Fortaleza conta com nove postulantes. Foram convidados a participar do debate apenas os candidatos filiados a partidos políticos com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares, como prevê a legislação eleitoral. O mesmo critério foi utilizado pelo O POVO nas eleições de 2022. Desta forma, estarão no encontro: André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União), Evandro Leitão (PT), George Lima (Solidariedade), José Sarto (PDT) e Técio Nunes (Psol).