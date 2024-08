Camilo e Elmano participam de 1º ato com Evandro; ministro atribui crítica a potencial de crescer

Ministro da Educação e governador do Ceará fazem campanha ao lado do candidato do PT a prefeito de Fortaleza na manhã deste sábado, no Mercado Central

No segundo dia de campanha oficial, o ministro da Educação, Camilo Santana, e o governador Elmano de Freitas participam do primeiro ato de campanha ao lado do candidato a prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão. O trio do PT faz caminhada pelo Mercado Central, no Centro.

Camilo defendeu uma campanha "limpa" e "propositiva" e comentou a atitude do candidato a reeleição, prefeito José Sarto (PDT), que acusa Evandro de "covardia" e cobra vídeo na Assembleia Legislativa no qual o deputado apontou a preocupação com a família como justificativa para não assinar a CPI do Narcotráfico. Camilo diz que Evandro é alvo devido à perspectiva de conquistar eleitores.