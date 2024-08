Izolda anuncia petista histórico na vice e mantém aliança entre grupo de Cid e Ivo com partido

Izolda anunciou o presidente do PT de Sobral como seu vice na disputa pelo município Crédito: Reprodução/Instagram Izolda Cela

Com convenção partidária marcada para a noite desta sexta-feira, 2, a pré-candidata a prefeitura de Sobral e ex-governadora, Izolda Cela (PSB), anunciou, horas antes do evento, professor Paulo Flor (PT) como o vice de sua chapa na disputa da sucessão de Ivo Gomes (PSB). Com o movimento, os Ferreira Gomes mantêm a aliança histórica com o PT em Sobral. Paulo é filiado histórico do PT, na sigla desde 1986. Há oito anos ele está como presidente municipal do PT de Sobral. Por três meses, ele assumiu o cargo de vereador na Câmara do município. Em 2012, a convite do prefeito Veveu Arruda, marido de Izolda, assumiu a Ouvidoria do Município de Sobral. A atual vice-prefeita Christianne Coelho (PT) ensaiou uma pré-candidatura pelo partido, mas não vingou, diante do PT reafirmar o desejo de seguir junto do senador Cid Gomes (PSB) e seu irmão, Ivo, atual prefeito.