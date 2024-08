'Trabalhor de Fortaleza não quer saber de picuinha de candidatos', diz Técio

Candidato também disse que não adianta Fortaleza ter o "maior PIB do Nordeste e ser uma das capitais mais desiguais do Brasil"

A declaração foi dada ao O POVO nesta sexta-feira, 16, durante lançamento da campanha da bancada do Psol para a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), evento realizado na Praça da Gentilândia, no bairro Benfica. Na oportunidade, Técio também criticou um dos trunfos apresentados pelo prefeito José Sarto (PDT), candidato à reeleição, de que Fortaleza alcançou uma melhor colocação no Nordeste.

"Ele quer saber quais são as propostas desse candidato. A nossa postura nessa campanha é elevar o nível do debate. É fazer com que o debate seja feito de forma séria. A cidade de Fortaleza precisa de um debate sério e estratégico sobre a nossa cidade. Nós temos que pensar na nossa cidade para esse novo momento que nós estamos passando", afirmou o psolista.

Candidato do Psol à Prefeitura de Fortaleza, o produtor cultural Técio Nunes criticou a postura de adversários na corrida eleitoral. Para ele, o eleitor fortalezense "não quer prestar atenção em picuinha do candidato A ou B".

"Não dá mais para a gente ter Fortaleza como o maior PIB do Nordeste e ser uma das capitais mais desiguais do Brasil. Não dá para a gente ter Fortaleza como o maior PIB do Nordeste e ser uma cidade que não consegue entregar uma consulta para o cidadão, que passa cinco, seis, um ano, às vezes, para conseguir uma consulta. Não dá para Fortaleza ser o maior PIB do Nordeste e a gente ter a insegurança que está tomando conta dos nossos territórios", afirmou Técio.

O encontro contou com a presença de psolistas de destaque no Estado como o deputado estadual Renato Roseno e os vereadores e postulantes Gabriel Aguiar e Adriana Gerônimo, além do candidato a vereador Ailton Lopes.